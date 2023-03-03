Гендиректор ФАО призвал к совместной работе для сохранения дикой природы

Гендиректор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй призвал к совместной работе для сохранения дикой природы в мире, отметил важность партнерства для обеспечения устойчивого природопользования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В то время, как мы отмечаем Всемирный день дикой природы, подчеркну важность работы в партнерстве для обеспечения устойчивого природопользования. <...> Давайте продолжать работу совместно, в различных формах, ради нашей дикой природы", - сказал он в обращении, направленном к участникам пресс-конференции ТАСС, приуроченной ко Всемирному дню дикой природы.