https://news.day.az/world/1543364.html Гендиректор ФАО призвал к совместной работе для сохранения дикой природы
Гендиректор ФАО призвал к совместной работе для сохранения дикой природы
Гендиректор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй призвал к совместной работе для сохранения дикой природы в мире, отметил важность партнерства для обеспечения устойчивого природопользования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В то время, как мы отмечаем Всемирный день дикой природы, подчеркну важность работы в партнерстве для обеспечения устойчивого природопользования. <...> Давайте продолжать работу совместно, в различных формах, ради нашей дикой природы", - сказал он в обращении, направленном к участникам пресс-конференции ТАСС, приуроченной ко Всемирному дню дикой природы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре