Польша потребовала пломбировать идущие транзитом поставки украинского зерна

Польша и Украина согласовали новые процедуры транзита украинского зерна, которые ориентированы на ликвидацию нарушений при поставках. Среди них - опечатывание вагонов и наложение пломбы на груз, перевозимый на автомобиле, заявил в пятницу на брифинге министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Хенрик Ковальчик по итогам встречи с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы пришли к выводам, которые, с одной стороны, улучшат перевозки через границу, а с другой стороны, также дадут полное ощущение продовольственной безопасности в стране", - сказал Ковальчик, заверив, что вся транспортируемая с Украины продукция, пунктом назначения которой является Польша, по-прежнему будет подвергаться очень тщательному фитосанитарному контролю.

"Мы хотим ввести защитные меры, но без необходимости полного фитосанитарного контроля, для продукции, которая будет идти с Украины транзитом", - сообщил министр. По его словам, в случае железнодорожных перевозок перевозчик будет обязан опечатывать вагоны до момента перегрузки. Проверки будут проводиться Национальной налоговой администрацией Польши. Аналогичные процедуры будут применяться к автомобильному транспорту.

"Пломба будет снята в месте назначения, то есть либо на лицензированном портовом складе, либо на лицензированном складе в других странах ЕС. Здесь будет происходить обмен информацией, место назначения будет подтверждено налоговыми службами других стран", - пояснил вице-премьер.

Как считает Ковальчик, новые решения направлены на улучшение пограничного оформления транзита зерна, а также "обеспечат, чтобы все, что пересекает границу, декларировалось как транзитный товар и добиралось до места назначения", - отметил он.

Ранее польские аграрии неоднократно жаловались властям на то, что украинское зерно, поставляемое в Польшу и предназначенное для транзита в третьи страны, оседает на польской территории, создавая конкуренцию для местного производства.