Китай назвал США крупнейшим в мире источником ядерной угрозы

США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы и должны пересмотреть свою политику безопасности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы. Им стоит тщательно переосмыслить свою ядерную политику, ответственно выполнить свою особую и первостепенную обязанность по разоружению, уменьшив роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, предпринять значимые практические действия для снижения ядерных рисков", - отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что заявления о ядерной угрозе, исходящей от КНР, являются для США предлогом для расширения собственного ядерного арсенала.