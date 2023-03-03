Двое армян ограбили в Ереване россиянина

Двое молодых людей задержаны в Ереване по подозрению в ограблении россиянина, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 2 марта гражданин РФ сообщил полицейским, что вечером того же дня двое лиц, угрожая ножом у входа в лифт здания на улице Хоренаци в Ереване, отобрали у него "Айфон" и сумку, в которой находились банковские карты и патент на работу в Армении.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный группой лиц с применением оружия". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое молодых людей 2005 и 2006 годов рождения.

У одного из них при личном досмотре были обнаружены нож и мобильный телефон указанной модели, говорится в сообщении СК.