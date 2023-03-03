Крупный пожар в топливтом хранилище в Джакарте, есть погибшие и раненые

Число погибших в результате пожара, который произошел в пятницу вечером на объекте компании Petramina в Джакарте, где хранится топливо, возросло до 16.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Десятки людей получили серьезные ожоги. Пострадавших продолжают доставлять в больницы.

Ранее индонезийская газета Kompas распространила информацию о 13 жертвах пожара, ссылаясь на спасателей, которые записывают имена на доске в оперативном штабе на месте происшествия. Между тем очевидцы публиковали фото списка, где значатся уже 14 человек.