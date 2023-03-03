США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов

Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн.

Как сообщает Day.Az, об этом объявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США от его имени письменном заявлении, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.