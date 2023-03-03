https://news.day.az/world/1543413.html США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов
США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов
Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн.
Как сообщает Day.Az, об этом объявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США от его имени письменном заявлении, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре