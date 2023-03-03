Возросло число жертв крупного пожара в Джакарте

Не менее десяти человек погибли в результате пожара на нефтебазе в столице Индонезии Джакарте.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщили в пожарной службе, возгорание началось после 20:00 по местному времени (17:00 Баку) и начало распространяться на соседние здания, что вызвало панику жителей окружающих районов.

Также на месте пожара гремят взрывы.

Власти продолжают эвакуацию местных жителей.

Нефтебаза принадлежит компании Pertamina.