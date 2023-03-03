https://news.day.az/world/1543416.html Возросло число жертв крупного пожара в Джакарте - ВИДЕО
Возросло число жертв крупного пожара в Джакарте - ВИДЕО
Не менее десяти человек погибли в результате пожара на нефтебазе в столице Индонезии Джакарте.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Как сообщили в пожарной службе, возгорание началось после 20:00 по местному времени (17:00 Баку) и начало распространяться на соседние здания, что вызвало панику жителей окружающих районов.
Также на месте пожара гремят взрывы.
Власти продолжают эвакуацию местных жителей.
Нефтебаза принадлежит компании Pertamina.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре