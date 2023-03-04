Два сухогруза переправят украинское продовольствие в Китай и Италию

Из украинских портов в пятницу вышли два сухогруза с примерно 80 тыс. тонн кукурузы и подсолнечного масла, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным СКЦ, судно Arsland доставит 15 750 тонн подсолнечного масла в Италию, судно The Strong перевезет в Китай 64 867 тонн кукурузы.

Еще пять сухогрузов направляются по морскому гуманитарному коридору в порты Украины, говорится в сообщении.

"Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 22 958 948 тонн. Общее число согласованных передвижений судов - 1552", - резюмировали в СКЦ.