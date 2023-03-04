ВОЗ все еще пытается выяснить происхождение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не отказалась от планов выяснить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав страны делиться соответствующей информацией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ не отказалась от планов выяснить происхождение пандемии COVID-19", - сказал он. "Если какая-либо страна обладает информацией о происхождении этой пандемии, необходимо, чтобы этими сведениями делились с ВОЗ и международным научным сообществом", - подчеркнул гендиректор.

Как отметил Гебрейесус, ВОЗ "продолжает призывать Китай проявить транспарентность в предоставлении данных, провести все необходимые расследования и поделиться результатами". "С этой целью я написал [письмо] и несколько раз говорил с высокопоставленными китайскими руководителями, в том числе несколько недель назад", - сообщил глава организации, добавив, что на настоящий момент "рассматриваются все гипотезы происхождения вируса".

Гебрейесус вместе с тем высказался против "продолжающейся политизации" вопроса о происхождении SARS-CoV-2. Такая политизация, по его словам, привела к тому, что "чисто научный процесс" превратился в "геополитический футбол, который лишь затрудняет задачу выяснения происхождения [SARS-CoV-2]", и "это делает мир менее безопасным".