Племянник Кеннеди может включиться в президентскую гонку в США

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, я думаю об этом", - приводит телеканал слова 69-летнего Кеннеди, который в пятницу выступал на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир. "Я преодолел главное препятствие, получив зеленый свет от жены", - отметил он.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). Телеканал подчеркивает, что политик намерен претендовать на выдвижение кандидатом от Демократической партии США.