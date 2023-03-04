https://news.day.az/world/1543449.html Турист пытался покорить Эльбрус в кроссовках и умер - ВИДЕО
Турист пытался покорить Эльбрус в кроссовках и умер - ВИДЕО
Турист из Тулы пытался покорить Эльбрус в кроссовках. Мужчина скончался, его тело в настоящее время спустили вниз.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина решил покорить высочайшую вершину России без всякого снаряжения, просто в кроссовках.
Попытка закончилась тем, что он бесследно исчез. В результате поисков тело туриста было найдено на высоте пять тысяч метров.
Поисковые работы завершены, тело погибшего спускают с Эльбруса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре