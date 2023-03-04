Турист пытался покорить Эльбрус в кроссовках и умер

Турист из Тулы пытался покорить Эльбрус в кроссовках. Мужчина скончался, его тело в настоящее время спустили вниз.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина решил покорить высочайшую вершину России без всякого снаряжения, просто в кроссовках.

Попытка закончилась тем, что он бесследно исчез. В результате поисков тело туриста было найдено на высоте пять тысяч метров.

Поисковые работы завершены, тело погибшего спускают с Эльбруса.