Из-за непогоды в США погибли восемь человек

Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере восьми человек в нескольких американских штатах. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что из-за сильного ветра были повреждены постройки в Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и ряде других штатов. Кроме того, непогода повалила деревья и обрывала линии электропередачи.

Согласно данным издания, в Алабаме трое человек погибли под упавшими деревьями. Также свалившаяся на автомобиль ветка стала причиной смерти женщины в Миссисипи.