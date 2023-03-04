https://news.day.az/world/1543452.html Из-за непогоды в США погибли восемь человек
Из-за непогоды в США погибли восемь человек
Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере восьми человек в нескольких американских штатах. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что из-за сильного ветра были повреждены постройки в Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и ряде других штатов. Кроме того, непогода повалила деревья и обрывала линии электропередачи.
Согласно данным издания, в Алабаме трое человек погибли под упавшими деревьями. Также свалившаяся на автомобиль ветка стала причиной смерти женщины в Миссисипи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре