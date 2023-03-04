Мощный пожар на нефтехранилище в Индонезии
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Мощный пожар на нефтехранилище в Северной Джакарте в Индонезии. Местные СМИ пишут, как минимум, о 13 погибших.  

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пламя перекинулось на жилые дома. На кадрах видно, как люди в панике их покидают.

Причины ЧП неизвестны.