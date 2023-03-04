Оценен ущерб Сирии от землетрясений

Ущерб Сирии от землетрясений превысил сумму в 5 миллиардов долларов. Оценку провел Всемирный банк, который опубликовал отчет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным организации, страна потеряла примерно 10 процентов своего ВВП. Сильнее всего пострадала провинция Алеппо, на которую пришлось 45 процентов разрушений - примерная сумма потерь составила 2,3 миллиарда долларов. На втором месте - регионы Идлиб (1,9 миллиарда долларов) и Латакия (549 миллионов долларов). Отмечается, что суммы могут со временем увеличиться из-за последствий.

"Катастрофа приведет к снижению деловой активности, что еще больше усугубит перспективы экономического роста Сирии", - подчеркнул директор Всемирного банка по странам Ближнего Востока Жан-Кристоф Карре.