Крупнейшие профсоюзы Нидерландов предупредили, что забастовки продолжатся

Забастовочный фонд профсоюзов FNV и CNV позволяет организовывать новые акции протеста, несмотря на большие траты на волну забастовок в последние дни, заявили представители профсоюзов, 4 марта сообщает издание NL Times, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Председатель CNV Пит Фортейн предупредил, что нынешняя волна забастовок в Нидерландах продолжится в обозримом будущем. Из-за высокой инфляции профсоюз может продолжать забастовки в течение нескольких месяцев, пока работодатели не предложат более высокую заработную плату, чтобы компенсировать рост цен.

При этом он отметил, что денег на протестные акции осталось "достаточно". Фонд годами накапливал средства за счет членских взносов, пояснили в профсоюзе.

"Забастовка - это действительно последний вариант, с помощью которого люди могут дать понять работодателям, что с них достаточно. Мы делаем это не для развлечения", - сказал директор FNV Марин ван дер Гааг.