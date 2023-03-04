Евросоюз прошел зиму с рекордными запасами газа в хранилищах

Евросоюз прошел зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным на 1 марта, общий уровень заполненности газовых хранилищ в Евросоюзе составляет 60,64% (около 66,1 млрд куб. м). Это вдвое выше показателя предыдущего сезона: тогда он опустился ниже 60% уже в середине декабря 2021 года.

Кроме того, уровень заполненности хранилищ находится на исторических максимумах за многолетнюю историю наблюдений с 2011 года. На уровне около 60% к окончанию зимы хранилища были только в 2020 году, когда была пандемия коронавируса и спрос на голубое топливо значительно сократился.