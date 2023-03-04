ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты не намерены покидать Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких высокопоставленных эмиратских чиновников, которые опровергли публикацию газеты The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам одного из источников агентства, власти ОАЭ на протяжении нескольких лет размышляют над тем, какие альянсы лучше всего отвечают долгосрочным интересам страны, и периодически действительно поднимают вопрос о выходе из ОПЕК. Несмотря на это, в настоящее время ОАЭ не собираются покидать альянс, поскольку минусы такого решения перевешивают плюсы, сказал собеседник агентства.

"Если ОАЭ внезапно выйдут из ОПЕК, это может стать причиной политического разрыва не только с Саудовской Аравией - одним из крупнейших торговых партнеров страны, - но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак", - отмечает Bloomberg.