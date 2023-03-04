В Израиле легкомоторный самолет упал на автомобильную дорогу, два находившихся на воздушном судне человека погибли. Об этом в субботу, 4 марта, сообщается на сайте The Times of Israel.

Погибшие - мужчина и женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по данным полиции, самолет пытался совершить аварийную посадку.

Аварийные службы сообщили, что операция на месте происшествия была осложнена большим количеством авиационного топлива.

На кадрах видны горящие обломки на шоссе и несколько автомобилей поблизости. Магистраль была закрыта в обоих направлениях.