США одобрили лицензии фирмам КНР из черного списка на поставку технологий на $23 млрд

Администрация Соединенных Штатов одобрила 192 лицензии в первом квартале прошлого года на поставку американской продукции и технологий китайским компаниям из черного списка Минторга на сумму более $23 млрд. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу комитетом Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что из 242 заявок на лицензии, решение по которым было принято в период с января по март 2022 года, одобрили 192 лицензии, при этом 115 из них касались технологий двойного назначения. Девятнадцать заявок (8% от общего количества) отклонили, а 31 - вернули без рассмотрения.

Председатель комитета Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) назвал в пятницу такие действия вашингтонской администрации неприемлемыми.

"Эти важнейшие американские технологии идут на осуществление слежки и военные усилия Коммунистической партии Китая", - утверждал конгрессмен.

В свою очередь, ведомство выступило в защиту этих решений по поставкам технологий и товаров китайским компаниям.

"Каждая лицензия, отраженная в этих данных, которые в основном касаются экспорта низкоуровневых технологий <...> и другой продукции, не представляющих значительной угрозы национальной безопасности [США] <...>, была тщательно рассмотрена", - отмечается в распространенном заявлении. В Минторге подчеркнули, что в процессе принятия решений по лицензиям участвовали также представители Пентагона, Госдепартамента и Минэнерго США.