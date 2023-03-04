ОАЭ и Турция заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Объединенные Арабские Эмираты и Турция заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое нацелено на увеличение товарооборота между странами до $40 млрд в ближайшие пять лет. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония подписания соглашения состоялась 3 марта в Абу-Даби. Свои подписи под документом поставили государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обратились к участникам мероприятия по видеосвязи. Как заявил глава ОАЭ, соглашение "позволит начать новый этап в отношениях между странами, а также будет способствовать укреплению торговых связей и экономического сотрудничества".

ОАЭ и Турция начали переговоры о всеобъемлющем экономическом партнерстве вскоре после того, как в ноябре 2021 года шейх Мухаммед, носивший в то время титул наследного принца Абу-Даби и занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего эмиратскими вооруженными силами, посетил Анкару. Это был первый высокопоставленный визит представителя правительства ОАЭ в Турцию с 2012 года. Тогда ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в турецкую экономику.

В прошлом году товарооборот между странами достиг $18,9 млрд, что на 40% больше, чем в 2021 году. Турция является шестым по счету торговым партнером ОАЭ в ненефтяном секторе экономики.