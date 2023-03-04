В США дом обрушился на автомобиль после ДТП

В США здание обрушилось на автомобили, которые врезались в него после столкновения друг с другом, сообщает New York Post. Инцидент произошел 8 февраля, но полиция опубликовала запись происшествия почти месяц спустя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Балтиморе, штат Мэриленд, мужчина за рулем угнанной Hyundai Sonata пытался скрыться от полиции. На одном из перекрестков он проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной. Оба автомобиля отбросило на тротуар, где находился пешеход, после чего машины врезались в здание.

В результате ДТП дом частично разрушился, машины завалило кирпичными обломками. Пешеход, 54-летний житель Балтимора, скончался на месте. Водителя угнанной Hyundai задержала полиция.