Стало известно, когда в США опубликуют бюджет страны

Президент США Джо Байден 9 марта опубликует бюджет страны, направленный на сокращение дефицита. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент в четверг обнародует бюджет. Это показывает, как президент планирует инвестировать в страну, продолжая снижать цены для семей, укрепляя социальную защиту и медицинское обслуживание, а также сокращая дефицит", - сказала представитель администрации США.