https://news.day.az/world/1543563.html Стало известно, когда в США опубликуют бюджет страны
Стало известно, когда в США опубликуют бюджет страны
Президент США Джо Байден 9 марта опубликует бюджет страны, направленный на сокращение дефицита. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент в четверг обнародует бюджет. Это показывает, как президент планирует инвестировать в страну, продолжая снижать цены для семей, укрепляя социальную защиту и медицинское обслуживание, а также сокращая дефицит", - сказала представитель администрации США.
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