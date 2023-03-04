Экоактивисты облили черной массой стеклянную инсталляцию у здания Бундестага

Активисты экологического движения Letzte Generation облили черной массой, похожей на нефть, стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине. О своей акции они сообщили в субботу в Twitter, сопроводив пост соответствующим видео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сжигать нефть или защищать основные права? В 2023 году возможно только одно из двух", - говорится в сообщении активистов. По их мнению, правительство ФРГ предпринимает недостаточно усилий для борьбы с глобальным потеплением.

В полиции сообщили, что на месте инцидента были остановлены шесть членов движения. Сотрудники правоохранительных органов проверили у них удостоверения личности, не исключено, что будут возбуждены уголовные дела. В настоящее время полиция устанавливает, какую именно субстанцию использовали активисты.

Инсталляция под названием "Основной закон 49" состоит из 19 стеклянных плит высотой примерно 3 м. На них выгравированы тексты из конституции. Инсталляция находится напротив набережной реки Шпрее перед парламентским зданием имени Якоба Кайзера.

В феврале активисты в знак протеста против вырубки лесов спилили дерево прямо перед Ведомством федерального канцлера.