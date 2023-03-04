В Европе захотели перехода оборонной промышленности на военные рельсы

Европейская оборонная промышленность должна перейти на экономику военного времени. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве", - цитирует его Financial Times.

Бретон считает, что Евросоюзу нужно нарастить производство боеприпасов, чтобы справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности.

Комиссар также давит на финансовые учреждения, не сотрудничающие с оборонными компаниями, чтобы банки увеличили кредитование таких фирм.