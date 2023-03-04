Объяснена причина аварии самой дешевой в мире ракеты

Неудачный пуск одноразовой сверхлегкой ракеты Rocket 3.3, которая в своем классе должна была стать одной из самых дешевых в мире, объясняется разрушением стенки камеры сгорания двигателя. Об этом со ссылкой на компанию Astra пишет издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в ходе полета ракеты произошло отключение двигателя верхней ступени, возникшее вследствие исчерпания запасов керосина. Последнее, как показало расследование, объясняется разрушением стенки камеры сгорания ракетного двигателя, приведшим к утечке топлива.

Прогорание, в свою очередь, возникло из-за закупорки инжектора, что замедлило прохождение топлива через охлаждающий канал двигателя, в результате чего произошло закипание части керосина. Это и спровоцировало цепочку событий, приведшую к аварии ракеты.

В Astra допускают, что теплая солнечная погода в день последнего запуска Rocket 3.3 могла стать дополнительным фактором, приведшим к небольшому первоначальному перегреву керосина. Другое обстоятельство - эрозия термопокрытия в камере сгорания, зафиксированная непосредственно перед пуском. Тем не менее инженеры Astra оценили ее как допустимую.