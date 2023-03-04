https://news.day.az/world/1543618.html Мигранты требуют "смести" правительство Франции - ВИДЕО
Мигранты требуют "смести" правительство Франции - ВИДЕО
В Париже мигранты вышли на протест против нового законопроекта, ужесточающего иммиграцию и упрощающего депортацию нелегалов. Как передает Day.Az, об этом сообщили организаторы в Twitter.
Манифестанты выступают против законопроекта, предложенного министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном. По нему усложняется иммиграция во Францию и упрощается депортация нелегалов.
Протестующие обвиняют власти и лично министра в ксенофобии. Организаторы придерживаются позиции, что во Франции нужно изменить систему приема миргантов, а не ужесточать законодательство.
Также звучат призывы "смести" правительство.
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