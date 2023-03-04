Трамп предложил построить 10 "городов свободы" и летающих автомобилей

Десять футуристических "городов свободы" предложил построить экс-президент и кандидат в президента США Дональд Трамп. Это часть плана, который призван, по словам политика создать новое американское будущее в стране, которая "растеряла свою смелость". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Предполагается, что перемещаться жители новых мегаполисов будут на летающих автомобилях. Соответствующие разработки уже ведутся крупными корпорациями, хотя многие эксперты считают, что до их выхода на рынок еще далеко. "Я хочу убедиться, что именно Америка, а не Китай, возглавит эту революцию в сфере воздушной мобильности", - заявил Трамп.

Кандидат в президенты пообещал, что объявит конкурс на проектирование до десяти высокотехнологичных "городов свободы". Строить их предполагается на неосвоенных федеральных землях.

"Эти города свободы вновь откроют границы, разбудят воображение американцев. Проект даст сотням тысяч людей новый шанс обрести свой дом и осуществить американскую мечту", - заключил Трамп.