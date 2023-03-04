Незаконное имущество Сержа Саргсяна и Сейрана Оганяна может быть изъято

Управление по делам об изъятии имущества незаконного происхождения, сформированное 3 года назад в Генпрокуратуре Армении, за минувший период инициировала 374 исследования. В Антикоррупционный суд Армении было подано в общей сложности 29 исков.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура Армении.

Отмечается, что иски приняты к производству и находятся на стадии предварительного судебного разбирательства.

"По 29 искам Генпрокуратура Армении требует конфисковать 269 единиц недвижимого и 59 единиц движимого имущества незаконного происхождения, доли в 59 компаниях, а также сумму в размере 62.522.071.224 драмов, 11.070.481 долларов США и 150.000 евро", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, уточняется, что поданные иски связаны с имуществом 22 бывших и действующих должностных лиц, а также аффилированных с ними граждан.

Среди них бывший президент Армении Серж Саргсян, бывший министр обороны Сейран Оганян, мэр Еревана Гагик Бегларян и другие.