Лукашенко и Си Цзиньпин договорились

Белорусский президент Александр Лукашенко и председатель Китая Си Цзиньпин договорились о новых встречах.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил посол Белоруссии в Пекине Юрий Сенько.

По его словам, Лукашенко пригласил китайскую делегацию в Минск. "Так и КНР в лице председателя пригласила нашего президента в ближайшее время посещать Китай", - добавил он. Сенько уверен, что встречи на высшем уровне продолжатся и будут результативными.

"Мы как суверенное независимое государство выстраиваем отношения с КНР в интересах наших двух стран, не в угоду кому-то, не против кого-то", - подчеркнул он.