Новая железнодорожная катастрофа в Огайо

В американском штате Огайо произошла новая железнодорожная катастрофа. На этот раз там перевернулись несколько вагонов поезда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О произошедшем сообщают местные СМИ. При этом неясно, что именно находилось в вагонах, судя по всему, грузового поезда.

Информации о пострадавших также не поступало.