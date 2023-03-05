https://news.day.az/world/1543656.html Новая железнодорожная катастрофа в Огайо - ВИДЕО
Новая железнодорожная катастрофа в Огайо - ВИДЕО
В американском штате Огайо произошла новая железнодорожная катастрофа. На этот раз там перевернулись несколько вагонов поезда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
О произошедшем сообщают местные СМИ. При этом неясно, что именно находилось в вагонах, судя по всему, грузового поезда.
Информации о пострадавших также не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре