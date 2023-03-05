В Китае сообщили о предотвращении широкого распространения COVID-19
Китай успешно предотвратил широкое распространение наиболее опасных штаммов коронавируса. Об этом говорится в докладе о выполнении плана экономического и социального развития за 2022 год, опубликованном в воскресенье во время открытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Китай одержал победу в крупномасштабной борьбе с эпидемией в Шанхае, выдержал самые серьезные испытания в ходе борьбы с эпидемией в Ухане, своевременно и решительно реагировал на локальные случаи заражения коронавирусом в ряде районов страны, успешно предотвратив широкое распространение штаммов коронавируса, обладающих наиболее высокой вирулентностью и летальностью", - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что "в Китае эффективно сочетали противоэпидемическую борьбу с социально-экономическим развитием, надежно защищая жизни людей и их здоровье, свели к минимуму негативное воздействие эпидемии на социально-экономическое развитие".
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