https://news.day.az/world/1543673.html В Турции за месяц зарегистрировано 13 072 афтершока
В Турции за месяц зарегистрировано 13 072 афтершока
С момента землетрясения 6 февраля в Турции зарегистрировано 13 072 афтершока.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Отмечается, что толчки, произошедшие в течение одного месяца, превышают те, которые были зарегистрированы за 6 месяцев.
По его словам, до сих пор поисково-спасательные операции проводились на 26 032 обломках.
Сулейман Сойлу сказал, что 75 процентов зданий в районе землетрясения были серьезно повреждены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре