В Турции за месяц зарегистрировано 13 072 афтершока

С момента землетрясения 6 февраля в Турции зарегистрировано 13 072 афтершока.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Отмечается, что толчки, произошедшие в течение одного месяца, превышают те, которые были зарегистрированы за 6 месяцев.

По его словам, до сих пор поисково-спасательные операции проводились на 26 032 обломках.

Сулейман Сойлу сказал, что 75 процентов зданий в районе землетрясения были серьезно повреждены.