В Венгрии высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже решенным. Об этом заявил в субботу спикер венгерского парламента Ласло Кёвер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он сообщил, что 7 и 8 марта парламентская делегация из Будапешта посетит Хельсинки и Стокгольм, чтобы прояснить спорные вопросы со своими коллегами из Финляндии и Швеции "до того, как Государственное собрание проведет голосование по поводу вступления этих стран в НАТО". "Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически", - сказал Кёвер в интервью новостному каналу венгерского телевидения.

Спикер напомнил, что депутаты недовольны тем, что в последние годы политики из Финляндии и Швеции подвергали нападкам Венгрию с трибуны Евросоюза, необоснованно обвиняя ее в нарушении демократических норм и принципа верховенства права. По словам Кёвера, эти люди "вели себя по отношению к Венгрии в такой манере, которая могла бы показаться грубой даже по отношению к врагу", а теперь просят у нее поддержки.

"Они не имеют права высказываться о внутренней политике Венгрии и давать ей оценку", - считает спикер. По его словам, если Финляндия и Швеция хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу, то для этого они должны пользоваться доверием, а его-то они "основательно подорвали", и поэтому "необходимо прояснить вопрос о том, что будет дальше".