В Москве загорелся ангар с пластиком

На Ленинградском шоссе в Москве произошел пожар в ангаре. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве указали, что общая площадь возгорания составила порядка 250 квадратных метров, во время инцидента обрушилась кровля здания. В настоящее время спасатели потушили пожар.

Как уточнили в ТАСС, возгорание произошло в ангаре с пластиком.

Согласно последним данным, пострадавших нет.