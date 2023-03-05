https://news.day.az/world/1543680.html В Москве загорелся ангар с пластиком - ВИДЕО
В Москве загорелся ангар с пластиком - ВИДЕО
На Ленинградском шоссе в Москве произошел пожар в ангаре. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве указали, что общая площадь возгорания составила порядка 250 квадратных метров, во время инцидента обрушилась кровля здания. В настоящее время спасатели потушили пожар.
Как уточнили в ТАСС, возгорание произошло в ангаре с пластиком.
Согласно последним данным, пострадавших нет.
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