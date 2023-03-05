В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в провинции Дюздже.

Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров. Землетрясение также ощущалось в районе Адапазары провинции Сакарья.