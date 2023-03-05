https://news.day.az/world/1543691.html В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в провинции Дюздже.
Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров. Землетрясение также ощущалось в районе Адапазары провинции Сакарья.
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