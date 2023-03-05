Китай намерен расширять импорт передовых технологий и энергоресурсов

Китай в 2023 году намерен расширять импорт передовых технологий, оборудования, энергоресурсов и других видов продукции. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном в воскресенье на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Необходимо] расширять импорт передовых технологий, важного оборудования, энергетических ресурсов и других видов продукции", - сказано в документе.

Отмечается, что следует совершенствовать таможенную политику, политику взимания налогов при импорте и возвращения налоговых выплат при экспорте, оптимизировать форму поддержки в виде целевых средств на развитие внешней экономики и торговли, необходимо "поощрять развитие трансграничной электронной коммерции, зарубежных складов и других новых форм хозяйствования во внешней торговле".

Подчеркивается, что нужно содействовать "повышению качества и эффективности внешней экономики и торговли, чтобы обеспечить стабильность внешней торговли и содействовать модернизации производств, раскрывать поддерживающую роль экспорта в экономике".

"Важно привести себя в соответствие с международными торгово-экономическими правилами высокого стандарта, поддерживать реформы и инновации в пилотных зонах свободной торговли", - говорится в документе. Также отмечается, что необходимо наращивать финансовую поддержку, постепенно расширять список товаров с нулевой ставкой ввозной пошлины, ускорять строительство Хайнаньского порта свободной торговли.

Объем внешней торговли Китая в 2022 году вырос на 4,4%, до рекордных $6,3 трлн. Экспорт увеличился на 7%, примерно до $3,59 трлн. Импорт вырос на 1,1%, до $2,71 трлн.