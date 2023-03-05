Жителей центральной Англии напугал «мощный звуковой взрыв»

Жителей центральной Англии 4 марта напугал "мощный звуковой взрыв", сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили несколько жителей города Лестер, они слышали мощный взрыв над головой, от которого дрожали стены их домов.

Источником звука оказался самолет RAF Typhoon, поднятый в воздух для перехвата другого самолета, у которого отказала радиосвязь.