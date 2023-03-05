Мевлют Чавушоглу провел встречу с генсеком ООН в Катаре
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в столице Катара Дохе, где проходит 5-я конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по малоразвитым странам.
Чавушоглу сделал заметку в социальной сети Twitter, передает Day.Az.
Он поблагодарил генерального секретаря ООН Гутерриша за поддержку в устранении последствий землетярсений в Турции.
Мевлют Чавушоглу написал, что они с генеральным секретарем обсудили инициативу "ноль отходов", инициированную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган, ситуацию в Украине, а также функционирование зернового коридора.
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