https://news.day.az/world/1543734.html Тяжелое ДТП в Турции, много пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции, много пострадавших - ФОТО
Движение в направлении Стамбула закрыто из-за цепных аварий на участке Коджаэли Анатолийского шоссе в Турции.
Как сообщает Day.Az, на автодороге в направлении Стамбула произошло 3 ДТП с участием пассажирских автобусов, грузовых и легковых автомобилей.
После поступления информации о наличии пострадавших в авариях в район было направлено большое количество медико-спасательных и полицейских бригад. Бригады скорой медицинской помощи доставляют раненых в близлежащие больницы.
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