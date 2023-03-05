Движение в направлении Стамбула закрыто из-за цепных аварий на участке Коджаэли Анатолийского шоссе в Турции.

Как сообщает Day.Az, на автодороге в направлении Стамбула произошло 3 ДТП с участием пассажирских автобусов, грузовых и легковых автомобилей.

После поступления информации о наличии пострадавших в авариях в район было направлено большое количество медико-спасательных и полицейских бригад. Бригады скорой медицинской помощи доставляют раненых в близлежащие больницы.