https://news.day.az/world/1543751.html Жители двух американских штатов остаются без электричества
Жители двух американских штатов остаются без электричества
Более 550 тыс. жителей американских штатов Мичиган и Кентукки остаются без электричества из-за обширного штормового фронта.
Об этом свидетельствуют данные портала PowerOutage.us, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в штате Кентукки без электроснабжения остаются порядка 297 тыс. потребителей, в Мичигане - 257 тыс. человек.
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