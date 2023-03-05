Жители двух американских штатов остаются без электричества

Более 550 тыс. жителей американских штатов Мичиган и Кентукки остаются без электричества из-за обширного штормового фронта.

Об этом свидетельствуют данные портала PowerOutage.us, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в штате Кентукки без электроснабжения остаются порядка 297 тыс. потребителей, в Мичигане - 257 тыс. человек.