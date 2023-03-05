В России мужчина запрыгнул на капот движущегося автомобиля

В Краснодарском крае мужчина запрыгнул на капот автомобиля девушки и не давал проехать. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Краснодара и края", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, девушка на автомобиле пыталась уехать с парковки по своим делам, но мужчина не собирался ее отпускать. Он залез на машину, стал бить по лобовому стеклу и требовать, чтобы водитель вышла из салона.

В результате она прокатила несколько метров мужчину на капоте, а затем задним ходом вернулась на парковку. На крики подошли мужчины, находившиеся неподалеку. Чем все закончилось, неизвестно.