На пост президента США выдвинулась писательница Марианна Уильямсон

70-летняя писательница и политик Марианна Уильямсон решила второй раз в жизни баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Об этом она сообщила во время митинга в Вашингтоне, передает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Наша задача - создать образцы справедливости и любви настолько могущественные, что они уничтожат силы ненависти, несправедливости и страха", - заявила писательница, сообщив, что стала кандидатом в президенты.

Она добавила, что многие американцы "расстроены и обеспокоены тем, в каком состоянии находится их страна". Поэтому Уильямсон намерена строить предвыборную кампанию под лозунгами "Новое начало" и "Нарушить систему", а также вести борьбу с неравенством доходов и коррупцией.

Марианна Уильямсон - писательница, психолог, и политик. Автор 11 книг (большинство из которых - по саморазвитию), четыре из которых были признаны The New York Times бестселлерами №1. Одним из самых известных ее произведений является "Любовь! Верните ее в свою жизнь. Курс на чудеса" ("A return to love").

В 2020 году она уже участвовала в президентской гонке, однако не смогла получить поддержку большого числа избирателей.