https://news.day.az/world/1543784.html Снежные фигуры Чебурашки и Винни-Пуха установили на Эльбрусе - ВИДЕО
Снежные фигуры Чебурашки и Винни-Пуха установили на Эльбрусе - ВИДЕО
В России появились высокогорный Винни-Пух, Пятачок и другие популярные герои мультфильмов. Они оказались на Эльбрусе. На высоте три с половиной тысячи метров провели фестиваль снежных скульптур, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре