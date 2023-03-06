Снежные фигуры Чебурашки и Винни-Пуха установили на Эльбрусе
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В России появились высокогорный Винни-Пух, Пятачок и другие популярные герои мультфильмов. Они оказались на Эльбрусе. На высоте три с половиной тысячи метров провели фестиваль снежных скульптур, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Мастера говорят, что это самая высокая точка, где они когда-либо создавали такие подобные фигуры. Самым популярным стал Чебурашка, а Ежик в тумане, особенно в сильную метель, как будто там всегда и был. 

Скульптуры установили на станции "Мир". Они будут встречать туристов минимум до середины марта.