Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

Великобритания временно приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу Interconnector, который считается одним из важнейших источников данного вида ресурсов после сокращения импорта из России.

Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, причиной остановки стали неполадки с оборудованием. "Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования", - уточняется в сообщении. Предполагается, что восстановить работу трубопровода смогут не ранее 8 марта.