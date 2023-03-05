В Турции обрушилось поврежденное здание, под завалами остаются люди

В турецкой провинции Шанлыурфа обрушилось 6-этажное здание, пострадавшее во время землетрясения 6 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk.

По информации, под завалами остаются люди.

После обрушения здания на место происшествия было отправлено много спасательных и медицинских бригад.