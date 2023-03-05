https://news.day.az/world/1543798.html В Турции обрушилось поврежденное здание, под завалами остаются люди - ВИДЕО
В Турции обрушилось поврежденное здание, под завалами остаются люди - ВИДЕО
В турецкой провинции Шанлыурфа обрушилось 6-этажное здание, пострадавшее во время землетрясения 6 февраля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk.
По информации, под завалами остаются люди.
После обрушения здания на место происшествия было отправлено много спасательных и медицинских бригад.
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