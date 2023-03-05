Иранские военные обстреляли афганский город

Иранские пограничники нанесли в воскресенье артиллерийский удар по административному центру афганской провинции Нимроз городу Заранджу, в результате чего получил тяжелое ранение боевик движения "Талибан", а также был разрушен жилой дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила афганская газета "Хашт-э субх" со ссылкой на источники в Зарандже.

По данным издания, также была обстреляна штаб-квартира сил безопасности талибов в этой провинции, граничащей с Ираном.

Утром в воскресенье начались боестолкновения иранских пограничников с талибами на афгано-иранской границе с применением тяжелого вооружения, которые продолжались весь день.

В настоящее время конфликт завершился, отмечает издание. Причина его возникновения пока неизвестна.