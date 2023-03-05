В Литве завершилось голосование на муниципальных выборах

Голосование на проходящих в воскресенье в Литве муниципальных выборах завершилось. Избирательные участки, открывшиеся в 07:00 (08:00 мск), завершили прием голосующих в 20:00 (22:00 Баку).

По состоянию на 19:00 (21:00 Баку) явка с учетом 9,41% избирателей, проголосовавших досрочно, составляла 47,7%. На предыдущих выборах в 2019 году этот показатель был 46,6%.

Голосование прошло относительно спокойно. Полиция зафиксировала более 80 сигналов о возможных нарушениях установленных процедур, поступивших от избирателей и следивших за ходом голосования независимых наблюдателей. Большая часть сообщений была связана с возможными нарушениями правил агитации, которая в день выборов запрещена. Также было получено 10 сигналов о возможном подкупе избирателей. Как правило, это случаи, когда людей привозят на избирательные участки и платят за то, что они проголосуют за указанного кандидата.

Эксцесс произошел лишь в одном месте, но он был вызван не процедурными проблемами, а пожаром. С избирательного участка, находящегося в Скуодасском районе, пришлось эвакуировать пришедших на голосование и членов избирательной комиссии. Возгорание произошло в электрощитовой на втором этаже школы, где проходило голосование. Избирательный участок работал на первом этаже. Пожар был оперативно локализован. Через два часа участок, куда для подачи электроэнергии был доставлен генератор, а помещения проветрены, возобновил работу.

На муниципальных выборах жители избирали депутатов местных советов и мэров административных единиц. Правом голоса обладали 2,385 млн человек. Это на 75,8 тыс. меньше, чем на выборах 2019 года. На 1 498 мандатов в местных советах претендуют 13 797 кандидатов, на 60 постов глав административных единиц - 433 кандидата.