Индия успешно испытала ракету BrahMos морского базирования

ВМС Индии успешно провели в воскресенье в Аравийском море испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos морского базирования.

Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на военные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, испытанная ракета была оборудована новой головкой самонаведения и разгонным двигателем, созданными индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

"ВМС Индии успешно нанесли точечный удар в Аравийском море ракетой BrahMos, запущенной с корабля, с головкой самонаведения и разгонным двигателем, разработанными DRDO, подкрепив нашу приверженность принципу самодостаточности в обороне", - цитирует агентство слова неназванного высокопоставленного источника.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Разработана российским предприятием "НПО машиностроения" и DRDO. Первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты сегодня стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск. BrahMos Aerospace также предлагает такие ракеты на экспорт в третьи страны. Первым иностранным заказчиком стали Филиппины, контракт на поставку был подписан в минувшем году.