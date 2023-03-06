Зависимость ЕС от газа и нефти из РФ осталась в прошлом

Евросоюз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. С таким утверждением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в воскресенье на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом", - считает глава ЕК. "Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа", - пояснила фон дер Ляйен.

По версии главы ЕК, Москва якобы стремилась разрушить сплоченность ЕС путем сокращения поставок энергоносителей в страны сообщества. "Произошло обратное", - полагает фон дер Ляйен, которая в воскресенье в качестве почетного гостя приняла участие в выездном заседании правительства ФРГ в резиденции Мезеберг под Берлином.