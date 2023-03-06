В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в заливе Искендерун, очаг залегал на глубине 5,39 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.